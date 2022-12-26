Задержаны подозреваемые в незаконном вылове рыбы в Мурманской области

Полицейские пресекли незаконный вылов биоресурсов в реке Коле.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Мурманской области в незаконном вылове рыбы ценных промысловых пород в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила что по имеющейся у полиции сведениях, незаконную добычу рыбы семейства лососевых с помощью сетей осуществляла преступная группа сотрудников из местной мелиоративной станции. По предварительным оценкам, ущерб для государства от противоправной деятельности злоумышленников превысил один миллион рублей.

На участке реки Колы по Кольскому району оперативники изъяли 48 экземпляров атлантического лосося (семги), ставные сети, сачки, аппарат для вакуумирования продуктов, упакованные в вакуумную пленку разделанные и очищенные части рыб. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 256 УК РФ. Фигуранты расследования отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемый в ограблении на одной из улиц Тюмени прохожего задержан полицейскими.

Фото и видео: МВД медиа