Подозреваемый в ограблении на одной из улиц Тюмени прохожего задержан полицейскими

Полиция установила личность преступника, избившего прохожего.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в ограблении. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что мужчина напал на потерпевшего в Тюмени на территории улицы Софьи Ковалевской. Фигурант расследования толкнул 51-летнего местного жителя в спину. Этим действием злоумышленник сбил жертву с ног, а затем ударил ее несколько раз по голове и груди. Затем преступник забрал чужой сотовый телефон и сбежал.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность грабителя. Им оказался местный житель. пресс-служба МВД по Тюменской области

Сотрудники полиции добавили, что похищенное имущество подозреваемый сдал в комиссионный магазин, а денежные средства затем потратил. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. В настоящее время фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа