Задержаны подозреваемые в хулиганстве в одном из кафе в городе Боре

Полиция нашла наркотики у подозреваемых.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в хулиганстве. Инцидент зафиксирован ранее в одном из кафе в городе Боре. Соответствующее заявление перед журналистами сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что на территории заведения общепита, расположенного по улице Островского, произошла бытовая ссора. Конфликтующими сторонами оказались сотрудники кафе и их знакомые. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

В ходе потасовки один из злоумышленников распылил перцовый баллончик. За медицинской помощью участники инцидента не обращались. пресс-служба МВД РФ по региону

Сотрудники полиции установили и задержали двоих участников конфликта. Ими оказались ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ 39-летний мужчина и 41-летний местный житель. Во время обысков служебная собака нашла у подозреваемых два шприца с раствором прозрачного цвета и бумажный свёрток с запрещенными веществами синтетического происхождения.Ведется уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленники отправлены под стражу.

80-летний пенсионер упал на пути перед приближающейся электричкой на железнодорожной станции Горы.

Фото и видео: МВД Медиа