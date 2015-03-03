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Задержаны переодетые в полицейскую форму участники вечеринки в Краснодаре

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Нарушители собрались на БДСМ-мероприятия под Тургеневским мостом.

Задержаны переодетые в полицейскую форму участники фрик-вечеринки в Краснодаре. Об этом сообщили местные журналисты. Известно, что на территории города под Тургеневским мостом состоялась БДСМ-вечеринка. В ней были задействована местная молодежь. В дополнение к костюмам подозреваемые также взяли в руки плетки и прочую атрибутику. Ролики с мероприятия попали в социальные сети, после чего началось разбирательство.

Будет установлена причина нахождения в указанном месте автомобиля с цветографическими схемами и дана принципиальная оценка лицам, причастным к нарушению общественного порядка.

Артем Коноваленко, глава пресс-службы МВД РФ по Краснодару

Во время допроса нарушители общественного спокойствия рассказали, что приобрели служебную одежду в интернете. Они узнали о запланированной вечеринке из социальных сетей. За своих действия молодым людям придется выплачивать штраф. Составлены административные протоколы по статье 17.12 КоАП РФ.

Хулиган напал на курьера с перцовым баллончиком и отнял у него еду.

Фото и видео: Telegram / Телетайп Краснодара

Теги: артем коноваленко, бдсм, весеринка, вечеринка, краснодар
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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