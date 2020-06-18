Лжепожарных, обокравших пенсионерку, задержали в Пулково

Они украли 60 тысяч рублей.

Лжепожарников, которые обокрали 88-летнюю жительницу Приморского района, буквально сняли с самолета. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 15 июня обратилась 88-летняя пенсионерка, проживающая в доме на Ланском шоссе. Женщина рассказала, что к ней под видом работников пожарной службы пришли двое молодых людей. Они якобы пришли проверить электропроводку и вытяжку газа. Один из злоумышленников забрал из серванта 60 тысяч рублей. Хозяйка это заметила еще до их ухода, но мошенники заверили пенсионерку, что деньги не брали

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых мужчин, 21 и 23 лет, которые в начале июня прибыли в Петербург из Москвы. Полицейские задержали подозреваемых в "Пулково" , практически перед посадкой в самолет. Оба задержаны.

На проспекте Художников пенсионерка лишилась почти 100 тысяч после встречи с мошенницами.

Видео: МВД