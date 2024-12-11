Задержаны инициаторы фиктивных ДТП на дорогах Красноярского края

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о пресечении в регионе работы преступной сети аферистов.

На территории Красноярского края российские правоохранительные органы задержали семерых подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Оперативники установили, что на собственных транспортных средствах, а также на арендованных иномарках злоумышленники устраивали фиктивные аварии. Далее мошенники оформляли необходимые документы, после чего обращались в страховые компании для получения денежных средств.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты документы, мобильные телефоны, сим- и флеш-карты. Кроме того, обнаружены три автомобиля. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Материалы соединены в единое делопроизводство. Сейчас четверо подозреваемых отправлены под стражу, еще троеостаются на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Брянске задержаны лжесиловики, вовлёкшие несовершеннолетнюю в вымогательство.

Фото и видео: МВД Медиа