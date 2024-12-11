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Задержаны инициаторы фиктивных ДТП на дорогах Красноярского края

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о пресечении в регионе работы преступной сети аферистов.

На территории Красноярского края российские правоохранительные органы задержали семерых  подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления полиции.  Оперативники установили, что на собственных транспортных средствах, а также на арендованных иномарках злоумышленники устраивали фиктивные аварии. Далее мошенники оформляли необходимые документы, после чего обращались в страховые компании для получения денежных средств.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты документы, мобильные телефоны, сим- и флеш-карты. Кроме того, обнаружены три автомобиля.

пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Материалы соединены в единое делопроизводство. Сейчас четверо подозреваемых отправлены под стражу, еще троеостаются на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: автострахование, ирина волк, красноярский край, мвд, мошенничество, регионы, фиктивные дтп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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