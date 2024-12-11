В Брянске задержаны лжесиловики, вовлёкшие несовершеннолетнюю в вымогательство

Взрослые участники схемы находятся под стражей, девочка проходит как свидетель.

Российские правоохранительные органы на территории города Брянска задержали лжесиловиков, вовлёкших несовершеннолетнюю девушку в вымогательство денежных средств у мужчин. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники отметили, что сообщницей аферистов стала 13-летняя местная жительница. По указанию взрослых участников преступной группы она через сеть Интернет знакомилась с мужчинами и выдавала себя за совершеннолетнюю. Затем мошенница приглашала их в арендованное на сутки жильё. Там ее сообщниками заранее устанавливались скрытые камеры видеонаблюдения.

Когда ничего не подозревавшие граждане приезжали по указанному им адресу и некоторое время общались с подростком, достоверно не зная, сколько ей лет, то в квартиру врывались трое мужчин, одетых в форменное обмундирование разных правоохранительных органов. пресс-служба МВД РФ

Под угрозой распространения компрометирующих сведений злоумышленники, двое из которых имеют родственные связи, требовали от своих жертв компенсацию. Ещё одна участница группы – сожительница одного из лжесиловиков. Она записывала происходящее в помещении на камеру. В МВД установили, что весной 2024 года подельники похитили у одного мужчины 300 тысяч рублей, а также вымогали ещё 290 тысяч рублей у другого потерпевшего. По местам жительства подореваемых проведены обыски. Ведутся уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ. Дополнительно решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вовлечении в совершение преступлений несовершеннолетней. Сейчас подросток опрошена в качестве с видетеля. Взрослые фигуранты криминальной схемы отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа