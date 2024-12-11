В ХМАО ликвидировали межрегиональную сеть притонов для занятия проституцией

Незаконная сеть располагалась в ряде российских регионов.

Российские правоохранительные органы из ХМАО-Югры ликвидировали межрегиональную сеть притонов для занятия проституцией Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Полицейские определили, что нелегальные заведения работали под вывеской массажных салонов. Заведения рамещались в нежилых помещениях. Четыре объекта находились в Сургуте, одно – в Нягани, а ещё два – в столице Якутии. Там за денежное вознаграждение клиентам оказывались услуги сексуального характера. Сотрудники МВд совместно с силовиками из СОБРа нагрянули с обысками одновременно во все точки. В результате были установлены личности 35 работниц салонов.

В Сургуте задержаны предполагаемые организаторы нелегального бизнеса – 58-летний мужчина и 37-летняя женщина, а также их 33-летняя сообщница, занимавшаяся подбором девушек для оказания интимных услуг. пресс-служба МВД РФ

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции изъяты используемые для ведения незаконной деятельности телефоны, компьютеры, платёжные терминалы, серверы для видеонаблюдения, черновая бухгалтерия, выручка, эротическое бельё и прочие аксессуары.

В Калуге двое приятелей предстанут перед судом за вымогательство с систематическим избиением жертвы.

Фото и видео: МВД Медиа