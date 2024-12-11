В Калуге двое приятелей предстанут перед судом за вымогательство с систематическим избиением жертвы

Мужчины угрожали потерпевшему расправой над ним и близкими, если тот не передаст деньги.

На территории российского города Калуга двое приятелей предстанут перед судом за вымогательство с систематическим избиением жертвы. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники установили, что в сентябре 2024 года местные жители в целях личного обогащения решили незаконно завладеть денежными средствами мужчи ны 1988 года рождения. Злоумышленники договорились, что один из них представится парнем девушки, с которой был знаком потерпевший.

Приехав к месту его работы, обвиняемые пригласили мужчину на улицу, где иммигрант стал требовать от него прекратить общение с их общей знакомой и при этом нанёс ему несколько ударов по голове и телу. пресс-служба МВД РФ

Его знакомый всё это время находился рядом и оказывал на жертву психологическое давление. Несколько дней бандиты приезжали к месту работы потерпевшего. Они избивали его и требовали передать им 20 тысяч рублей. В один из вечеров преступники позвонили молодому человеку и продолжили вымогать деньги, угрожая расправой над ним лично и его родственниками. Местный житель обратился за помощью в полицию. Правоохранительные органы установили местонахождение фигурантов расследования. Их задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемыми оказались двое 30-летних. Один из мужчин является гражданином одной из стран Средней Азии. Сейчас оба злоумышленника отправлены под стражу. Собранные материалы уголовного дела направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

На перекрестке Богатырского и Полевой Сабировской грузовик сбил насмерть женщину.

Фото и видео: МВД Медиа