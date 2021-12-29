В Ленобласти задержали вымогателей, которые похитили мужчину и требовали от него миллион рублей

Потерпевшего силой вытащили из автомобиля, замотали его голову полотенцем и избивали.

Во вторник, 8 февраля, полиция Ленобласти задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемыми по делу стали 28-летний уроженец Ленобласти и 24-летний уроженец Республики Таджикистан. Установлено, что 27 мая 2021 года у дома на проспекте Большой в деревне Даймище Гатчинского района они заблокировали автомобиль потерпевшего, силой вытащили его из машины, замотали голову полотенцем и начали избивать. Вымогатели нанесли своей жертве около шести ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего перевезли мужчину в гараж, где привязали проводами к металлическому стулу и требовали миллион рублей в счет несуществующего долга. Из дома потерпевшего похитили документы на недвижимость и автомобиль "Мерседес", травматический пистолет, ноутбук и Ipad. Из гаража мужчину перевезли в другое место и удерживали там, пока ему не удалось сбежать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент стражи порядка разыскивают других фигурантов этого преступления.

Ранее суд Петербурга вынес вердикт по делу об убийствах бизнесменов.

Фото: Piter.TV