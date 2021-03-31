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Задержаны дебоширы, подозреваемые в причастности к драке в Подольске

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Трое нападавших пойманы в Подмосковье.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении четырех человек в Подольске Московской области. Официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк в социальных сетях сообщила о задержании напавших. Согласно предварительным сведениям, поздно вечером 8 октября на территории сквера "Героям Отечественной войны 1812 года" несколько человек в ходе конфликта избили четырех местных жителей.

ГСУ СК России по Московской области по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

пресс-служба СК РФ по региону

Полиция указала, что в настоящее время трое из напавших установлены и задержаны. Речь идет о двух мужчинах и женщине.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, массовая драка, мвд, подмосковье, подольск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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