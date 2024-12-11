Задержана владелица магазина, подозреваемая в хищении у покупателей более 20 млн

Женщина оформляла на покупателей кредиты.

Российские правоохранительные органы задержали владелицу магазина, подозреваемую в хищении у покупателей более 20 миллионов рублей. Соответствующей информацией в социальных сетях поделилась с журналистами официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительной информации, местная предпринимательница продавала верхнюю одежду в одном из торговых центров в Королёве. Также женщина предлагала клиентам приобрести товар в рассрочку.

Для оформления кредитного договора она фотографировала покупателя и его паспорт. После этого без ведома клиента оформляла на его имя ещё несколько кредитов в различных банках. пресс-служба полиции по Московской области

Злоумышленница была поймана оперативниками на автовокзале в столице Сейчас фигурантка уголовного дела (по статье 159 УК РФ) подозревается в причастности к совершению 58 аналогичных преступлений. Общий материальный ущерб для потерпевших составил свыше 20 миллионов рублей. Злоумышленница отправлена под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа