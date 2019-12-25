Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Задержана подозреваемая в убийстве женщины и четырехлетней девочки в Саратове. Об этом рассказали сотрудники управления СК РФ по региону. Чиновники уточнили, что тела матери и ребенка были найдены вечером 29 ноября в квартире по улице Чернышевского. Правоохранительные органы зафиксировали множественные ножевые ранения на 38-летней женщине и 4-летней девочке. Первым трупы обнаружил отец женщины, который привел домой старшую внучку, которая гостила у него.

Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города... Подозреваемая задержана пресс-служба Следственного комитета по региону

На данный момент известно, что фигурантке расследования выбирается мера пресечения.

Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын.

Фото: СК России по региону