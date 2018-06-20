Пенсионерка два месяца насиловала пятилетнюю девочку в Петербурге

Инцидент произошел с мая по июнь 2011 года.

Полиция Краснодара задержала 64-летнюю женщину, которую подозревают в изнасиловании пятилетней девочки. Инцидент произошел в Петербурге в 2011 году, однако известно о нем стало только сейчас. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что женщина приехала в Северную столицу погостить. Находясь в неустановленном месте, она неоднократно насиловала ребенка. Все продолжалось в период с мая по июнь 2011 года.

Подозреваемую в преступлении задержали в квартире на улице Почтовое отделение в Краснодаре. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении не совершеннолетней". Решается вопрос о доставке задержанной в Петербург.

Ранее мы писали, что в Петербурге пожилой педофил надругался над 7-летней девочкой.

Фото: Piter.TV