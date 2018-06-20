В Петербурге пожилой педофил надругался над 7-летней девочкой

Акт насилия случился в коммунальной квартире на набережной канала Грибоедова.

Вечером 14 апреля в полицию Петербурга обратилась 46-летняя женщина и заявила, что ее 7-летнюю дочь изнасиловал пожилой сосед по коммуналке. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Акт насилия случился в коммунальной квартире на набережной канала Грибоедова. Злоумышленника немедленно задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мы писали, что извращенец напал на женщину с ребенком возле детсада в Колпино.

Фото: Piter.TV