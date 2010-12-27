Извращенец напал на женщину с ребенком возле детсада в Колпино

Мужчина начал трогать жертву за различные части тела на глазах у малыша.

Во вторник, 19 марта, в ОМВД России по Колпинскому району обратилась женщина. Она рассказала, что около 07:25 на нее напал извращенец. Мужчина стал трогать свою жертву на глазах четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили "Невские новости".

Инцидент произошел на улице Адмиралтейская, между домом №23 (в нем располагается детский сад) и заброшенным домом №19. По словам потерпевшей, незнакомец напал со спины и начал трогать ее за различные части тела.

Женщина смогла описать извращенца. На вид ему 25-30 лет, рост около 170-180 см. Волосы светлые, есть небольшая бородка. Был одет в парку светлого цвета с капюшоном, серо-зеленые брюки, темные ботинки и спортивную кофту с капюшоном.

Полиция ведет поиск преступника. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что педофил со стажем год насиловал восьмилетнюю падчерицу в Ленобласти.

Фото: Piter.TV