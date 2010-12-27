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В Пикалево отчим год насиловал восьмилетнюю падчерицу
Сегодня, 9:37
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Alena_Zinovieva

В Пикалево отчим год насиловал восьмилетнюю падчерицу

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Сейчас мужчина отбывает наказание за аналогичное преступление.

Сидящего в тюрьме за педофилию жителя Ленобласти изобличили еще в одном преступлении. Накануне в полицию обратилась супруга осужденного и заявила, что мужчина год насиловал ее восьмилетнюю дочь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что ее муж неоднократно насиловал малолетнюю падчерицу в квартире города Пикалево. Насильственные действия сексуального характера продолжались в период с августа 2013 по июнь 2014 года.

По факту случившегося было возбуждено еще одно уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об этапировании арестанта в петербургское СИЗО для проведения следственных действий.

Ранее мы писали, что в лифте на Долгоозерной улице педофил напал на школьника.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, педофилия, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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