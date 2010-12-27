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В лифте на Долгоозерной улице педофил напал на школьника
Сегодня, 11:40
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TretyakovaS

В лифте на Долгоозерной улице педофил напал на школьника

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Насильника схватили. Мужчина ранее судим, нигде не работает.

В Приморском районе изнасиловали ребёнка. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 15 марта в полицию обратилась 40-летняя неработающая петербурженка. Женщина рассказала, что накануне около 18 часов в лифте одного из домов на Долгоозерной улице мужчина изнасиловал её сына. Мальчику 10 лет, он учится в четвертом классе.


В результате проверочных мероприятий задержан 33-летний безработный мужчина, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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