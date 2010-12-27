В лифте на Долгоозерной улице педофил напал на школьника

Насильника схватили. Мужчина ранее судим, нигде не работает.

В Приморском районе изнасиловали ребёнка. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 15 марта в полицию обратилась 40-летняя неработающая петербурженка. Женщина рассказала, что накануне около 18 часов в лифте одного из домов на Долгоозерной улице мужчина изнасиловал её сына. Мальчику 10 лет, он учится в четвертом классе.



В результате проверочных мероприятий задержан 33-летний безработный мужчина, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.