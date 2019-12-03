Полиция задержала в 5 регионах 14 участников банды наркоторговцев

В сети опубликованы кадры оперативного видео и комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

Сотрудниками МВД раскрыта преступная сеть наркоторговцев, которая сбывала зелье в 5 регионах России.

На официальном сайте МВД РФ сообщается, что в России обезврежена преступная сеть наркоторговцев. По данному делу задержаны 14 человек. Официальный представитель МВД России сообщает, что роли в преступном сообществе были четко распределены. Наркотики производились в лабораториях на территории Московской области. Затем по отлаженной цепочке смертоносное зелье доходило до "потребителей".

Операторы через мессенджеры принимали заказы. Кладовщики закладывали в тайники, расположенные на территории Московского региона, запрещенные вещества весом от 1 до 3 килограммов. Курьеры забирали товар и доставляли в различные субъекты Российской Федерации для дальнейшего сбыта. Выручку бухгалтер распределял между участниками преступного сообщества. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Участники преступной группировки были задержаны в Нижегородской, Челябинской, Рязанской, Московской областях и в г. Москве. В общей сложности из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 килограммов запрещенных веществ. Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все уголовные дела объединены в одно производство.

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Видео: МВД РФ