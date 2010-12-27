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Задержан преступник, воспользовавшийся сном жителя Пушкина на лавочке
Сегодня, 11:52
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arteliseev

Задержан преступник, воспользовавшийся сном жителя Пушкина на лавочке

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Мужчина не досчитался двух мобильных телефонов.

Сон 38-летнего гражданина на лавочке у дома 3 по Детскосельскому бульвару в Пушкине завершился причиненным ущербом в 10 тысяч рублей. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 23 августа, мужчина обратился в полицию Пушкинского района Петербурга,а на следующий день по факту происшествия было возбуждено уголовное дело 158-й статье УК РФ (кража).

Позже полицейские задержали 49-летнего подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленник сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, как две пожилые иностранки лишились в Петербурге кошельков в один день.

Фото: Pixabay

Теги: задержание, кража, мвд, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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