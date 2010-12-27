В центре Петербурга пожилых иностранок оставили без кошельков

Оба случая произошли в минувшую субботу.

В полицию Василеостровского и Адмиралтейского района обратились две пожилые жительницы зарубежных стран. На отдыхе в Северной столице дамы 69 и 75 лет столкнулись с вниманием преступников. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Посетительница Эрмитажа обнаружила, что в третьем часу дня у нее не оказалось кошелька, в котором были деньги в иностранной валюте и три банковские карты. После этого у иностранки со счета ушла сумма около 200 тысяч рублей. Полиция принимает необходимые меры для задержания злоумышленников.

Несколькими часами позже у дома 2 по набережной канала Грибоедова иностранка, собравшаяся уехать из Петербурга на пароме, не нашла свой пропуск. Помимо этого, она лишилась двух банковских карт, ID-карты и денежной суммы в валюте.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил, что в церковь в Горелово пришел преступник. К иконам он подошел с ножом.

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