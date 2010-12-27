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В церковь в Горелово пришел преступник. К иконам он подошел с ножом
Сегодня, 11:07
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arteliseev

В церковь в Горелово пришел преступник. К иконам он подошел с ножом

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Прихожанин с недобрыми намерениями угрожал 61-летней пенсионерке.

Как уточнили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина накануне обратилась в полицию Красносельского района. Она рассказала, что в минувший четверг она заметила, как посетитель храма по улице Коммунаров в Горелово похитил с иконы ювелирные изделия, оставленные в качестве пожертвования прихожанами. 

Свидетельница происшествия рассказала, что попыталась остановить мужчину и схватила его за руку. Преступник начал угрожать женщине и скрылся с места происшествия. Однако бесследно исчезнуть ему не удалось – в храме остался нож преступника.

По факту инцидента на территории храма возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж). Сотрудники полиции продолжают поиски злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщал, как неудачный разворот на Литейном привел к четырем жертвам. Участниками утреннего ДТП в центре Петербурга стали иномарка и российский автомобиль.

Фото: Pixabay

Теги: мвд, нож, преступление, угрозы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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