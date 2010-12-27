Неудачный разворот на Литейном привел к четырем жертвам

Участниками утреннего ДТП в центре Петербурга стали иномарка и российский автомобиль.

Об аварии у Литейного моста рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Столкнулись Lada Vesta и Hyundai Solaris, пострадало четыре человека.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель российского автомобиля сделал попытку разворота на Литейном проспекте и не обратил внимание на проезжающую иномарку, за рулем которой находился 25-летний мужчина.

В результате происшествия пассажирки 30-летняя и 34-летняя пассажирки "Лады" были госпитализированы в средней и тяжелой степени. Врачи также занялись девушками, находившимися в салоне Hyundai. Им по 19 и 16 лет.

Комментаторы в соцсетях отмечают, что звук аварии был громкий и недоумевают, как автомобили могли встретиться на почти пустой дороге. Помимо этого, пользователи предположили, что пассажиры могли быть не пристегнуты.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержанному после ЛГБТ-акции в Петербурге понадобилась помощь врачей.

Фото: vk.com/spb_today