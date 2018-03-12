Задержанному после ЛГБТ-акции в Петербурге понадобилась помощь врачей

По предварительной информации, у Леонида Жарикова были зафиксированы повреждение шеи и ушибы рук.

Одному из активистов, задержанных в минувшую субботу в Исаакиевском сквере, понадобилась помочь врачей. По информации телеграм-канала "Группы помощи задержанным", Леониду Жарикову повредили руку при задержании, он не мог поворачивать головой. Машина скорой помощи его забрала из 1-го отделения полиции УМВД Адмиралтейского района на улице Якубовича.

Напомним, вчера в городе прошли акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества и замалчивания гомофобных преступлений, а также в честь Дня независимости Украины.

Было задержано более десятка активистов, в том числе и автор слогана "Пудинг ЛОР" Алексей Соловьев.

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