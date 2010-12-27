Протестная суббота в Петербурге "задержала" журналистов и автора "Пудинг Лор"

В городе прошли акции против дискриминации ЛГБТ и замалчивания гомофобных преступлений и в честь Дня независимости Украины.

В центре Петербурга почти одновременно состоялись две протестные акции. На перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы намечалась серия одиночных пикетов в честь Дня независимости Украины. Как рассказал Piter.TV активист Алексей Соловьев, его задержали перед началом акции.

"Пришел поучаствовать в акции в честь независимости Украины,где проходили одиночные пикеты. Не успел достать плакат из пакета как меня закинули в дежурную машину. Сейчас нахожусь в 78 ОВД, жду, когда мне предъявят причину моего задержания. Ибо на месте задержания мне причину не объяснили" - рассказал Piter.TV Соловьев.

У активиста был при себе плакат с изображением Чиполлино и подписью "Можем повторить". На Соловьеве была футболка с подписью "Пудинг Лор". Слоган стал причиной его задержания на акции в поддержку Ивана Голунова в Петербурге.

Позже в Исаакиевском сквере собрались чтобы выразить свое недовольство против замалчивания преступлений на почве гомофобии и дискриминации ЛГБТ-сообщества. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 11 человек, в том числе журналист "Объектива реалий" Ян Кутин и фотограф Давид Френкель.

Фото: Алексей Соловьев / соцсети