Автор плаката "Пудинг лор" рассказал подробности своего задержания

Активист в подробностях рассказал Piter.TV, как его задержали и сколько времени он провел в отделении полиции.

Алексей Соловьев, вышедший с плакатом "Пудинг лор" 23 июня на акцию "Весны", рассказал правду о своем задержании. Молодого человека обвиняют в "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Корреспондент Piter.TV поговорил с петербуржцем около здания Куйбышевского районного суда, где сегодня должны были вынести решение по его делу.

Активист в подробностях рассказал Piter.TV, как его задержали и сколько времени он провел в отделении полиции.

Сотрудники полиции отвезли меня в участок, не представившись и не разъяснив мне мои права. Только через четыре часа после задержания мне предоставили протокол о моей статье. Я буду требовать извинений от сотрудников полиции. Алексей Соловьев, активист.

Соловьев также признался "Пудинг лор" - это герой комикса, который он нарисовал. По словам активиста, этому персонаж не может "выйти и заявить о своих правах, потому что ему все запрещают".

Решение суда 1 июля Алексею Соловьеву не сообщили. Было принято решение перенести заседание на 15 июля из-за отстутствия свидетелей, потому что полицейские, задержавшие активиста, не приехали в зал суда.

Видео: Piter.TV