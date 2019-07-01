Суд над автором плаката "Пудинг лор" перенесли из-за неявки свидетелей

Корреспондент Piter.TV поговорил с петербуржцем около здания Куйбышевского районного суда.

Заседание по делу активиста Алексея Соловьева, вышедшего на митинг с плакатом "Пудинг лор", отложили до 15 июля. Корреспондент Piter.TV поговорил с петербуржцем около здания Куйбышевского районного суда.

Молодого человека обвинили по статье 20.2 ч. 2, кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Решение по этому делу судья должен был вынести 1 июля, но слушание отложили из-за того, что в суд не пришли полицейские,задержавшие Соловьева.

[В суде] cказали моему адвокату, что дело переносится на 15 число из-за отсутствия свидетелей – полицейских, которые меня задержали. Я более чем уверен, что это заседание перенесут еще раз. Алексей Соловьев, активист

Напомним, 23 июня в центре Петербурга у станции метро "Гостиный двор" проходила акция движения "Весна". Петербуржцы протестовали против произвола со стороны полицейских. Участника акции, Алексея Соловьева, пришедшего к Гостиному двору с плакатом "Пудинг лор", задержали на несколько часов и привлекли к административной ответственности.

Видео: Piter.TV