В Петербурге задержали злоумышленника, ударившего ножом охранника кладбища

В четверг, 12 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили Piter.tv, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении нападения был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний горожанин.
Предполагается, что вечером 9 августа у дома №3 по Расстанному проезду подозреваемый нанес ножевое ранение своему знакомому, 32-летнему сторожу кладбища. Мужчины распивали алкоголь на территории кладбища, а после вступили в конфликт, в ходе которого задержанный нанес пострадавшему ранение в область живота, а затем скрылся.
Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.
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Фото: Piter.tv
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