В Парголово с балкона 22 этажа выпала женщина

Женщина скончалась на месте.

В Парголово с общего балкона упала женщина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился очевидец, который сообщил, что с неустановленного этажа дома по Выборгскому шоссе выпала женщина.

Полиция установила, что женщина выпала с общего балкона 22 этажа. Определить возраст погибшей не представляется возможным. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также 11 августа с 20 этажа на улице Федора Абрамова выпал 17-летний парень.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)