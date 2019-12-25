В Петербурге задержали вора, распылившего газ в лицо продавцу

Разбойник заявился в магазин одежды поздно вечером и украл куртку.

Во вторник, 13 октября, в полицию Центрального района Петербурга обратилась 25-летняя продавец. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина пожаловалась на разбой в магазине одежды в ТРЦ на Лиговском проспекте.

Как выяснилось, днем ранее неизвестный преступник зашел в магазин поздним вечером и распылил в лицо продавцу-кассиру перцовый баллончик. Пока продавец не мог оказать сопротивление из-за пострадавших глаз злоумышленник похитил куртку и скрылся с места. Подозреваемый в разбойной краже был задержан днем позже на Заневском проспекте. Им оказался 20-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, на территории Петербурга мужчина был без регистрации.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

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