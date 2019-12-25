Укравший 500 рублей у пенсионерки отправится в тюрьму

Мужчине удалось проникнуть в квартиру петербурженки.

В пятницу, 2 октября, в Невском районе Петербурга произошла кража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

41-летний мужчина проник в квартиру пенсионерки и отобрал у нее всего лишь 500 рублей – нажиться на крупную сумму не удалось. Злоумышленника арестовали и завели уголовное дело. Предполагается, что преступника ожидает серьезное наказание.

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Фото: Piter.TV