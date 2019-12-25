Молодая уроженка Карелии подверглась нападению беззубого насильника

Полицейские разыскивают мужчину.

В пятницу, 2 октября, в полицию обратилась 22-летняя уроженка Карелии. Девушка рассказала, что ее малознакомый приятель пытался напасть на нее после совместного времяпрепровождения.

Потерпевшая уточнила, что вечером она и ее знакомый Артем распивали спиртное на Канонерском острове Финского залива. В один момент общение приняло неприятный оборот: по словам жертвы, мужчина начал стягивать с нее одежду, чтобы совершить изнасилование. Однако совершить задуманное не удалось. Девушка дала отпор и смогла убежать.

Уроженка Карелии отметила, что на лице мужчины три шрама на лице, а также отсутствуют три передних зуба. При знакомстве петербуржец оставил свой номер телефона. Полицейские начали поиски.

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Фото: Piter.TV