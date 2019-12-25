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Полиция задержала жителя Красного Бора, застрелившего собаку из своего окна
Сегодня, 9:22
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Полиция задержала жителя Красного Бора, застрелившего собаку из своего окна

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Куда исчезло тело собаки — неизвестно.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве собаки в Ломоносовском районе. По словам очевидца, злоумышленник выстрелил в животное из окна своей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Свидетель стрельбы из Красного Бора обратился в полицию днем 15-го марта. Он рассказал о том, что ранее 48-летний местный житель застрелил хозяйскую собаку. Тело животного полицейские не обнаружили. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Дома у подозреваемого нашли и изъяли несколько охотничьих ружей и карабинов, патроны, банку с порохом и стреляную гильзу. Мужчину задержали, ранее он уже был судим.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что укушенной соседским псом пенсионерке выплатят 50 тысяч рублей компенсации. 

Фото: pixabay.com

Теги: оружие, собака, стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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