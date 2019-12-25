Укушенной соседским псом пенсионерке выплатят 50 тысяч рублей компенсации

Хозяйка выпустила собаку без намордника и поводка на лестничную клетку.

Прокуратура Красносельского района помогла местной пенсионерке добиться выплаты компенсации морального вреда. Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина инвалид 2 группы пострадала от зубов соседской собаки.

Установлено, что в августе прошлого года хозяйка собаки породы кане-корсо выпустила питомца без поводка и намордника на лестничную клетку. Там собака прыгнула на 70-летнюю женщину, повалила ее на пол и покусала.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд вынес положительное решение по иску и постановил взыскать в пользу пенсионерки 50 тысяч рублей. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

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