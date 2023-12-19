Задержан участник нападения на жителей Новолакского района Республики Дагестан в 1999 году

В СК РФ рассказали об аресте нового подозреваемого по громкому делу.

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. Известно, что численность банды составляла около 2000 человек. Злоумышленники в сентябре 1999 года с территории Чеченской Республики организовали нападение на жителей и организации Новолакского района Республики Дагестан ради захвата власти. Во время нападения удалось захватить такие населенные пункты как Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. В результате криминальных действий участников банды погибли 99 и ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

В рамках проведенного расследования во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и центром "Э" ГУ МВД России по СКФО пойман уроженец Республики Дагестан Ибрагим Магомедов. Мужчина подозревается в совершении преступлений по статье 279, части 2 209, статье 317 УК РФ. Речь идет о вооруженном мятеже, участие в ОПГ, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сейчас мужчина отправлен под стражу по решению суда.

Напомним, что 5 сентября 1999 года участники преступной банды приняли активное участие в обстреле здания Дома культуры с. Новолакское, в котором находились 25 сотрудников ОМОН УМВД России по Липецкой области. В результате инцидента двое сотрудников полиции погибли и шестеро человек были ранены.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации