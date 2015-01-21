В Красноярском крае возбудили дело в отношении экс-главы Березовского района

Подозреваемый задержан.

Уголовное дело возбужденно в отношении бывшего главы Березовского района Виктора Швецова по подозрению в незаконном отчуждении муниципальной земли. По материалам прокурорской проверки эс-чиновнику вменяют превышение должностных полномочий. В Следственном комитете уточнили, что в настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании фигуранту расследования меры пресечения.

Обвинение полагает, что глава района с октября 2017 по февраль 2018 года действовал в сговоре с бывшим руководителем подразделения администрации района и кадастровым инженером. Мужчина подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тысяч квадратных метров. Территория перешла из статуса сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в земли промышленного и коммунального обслуживания. После этого участки передали аренду коммерческой организации.

По подложным документам о вводе в эксплуатацию объектов недвижимости глава района заключил сделки по отчуждению указанных земель по заниженной стоимости в собственность физических лиц - правопреемников по договорам аренды. пресс-служба СК РФ

В общей сложности размер ущерба составил 48 млн рублей. Российская прокуратура направила исковые заявления в Арбитражный суд о признании сделок с отчуждением земли незаконными.

Напомним, что Виктор Швецов занимал пост главы района с 2014 года. С 12 декабря полномочия чиновника были прекращены районным советом по собственному желанию.

В Петербурге в отношении полицейского возбудили дело за избиение задержанного.

Фото и видео: Следственный комитет России