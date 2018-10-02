В Следственном комитете рассказали о попытке к бегству третьего подозреваемого по делу.

Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда. Мужчина пытался покинуть Россию, но его поймали на территории аэропорта "Внуково". Вместе с еще двумя фигурантами расследования его обвиняют в угрозах столичному судье. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Трое граждан угрожали убить и причинить вред здоровью жертве. Последнего знакомого "сдал Сергей Половец, допрошенный накануне полицией. Он заявил, что именно Евгений Ерзунов является автором преступного поста . Немногим ранее СК также задержал Алексея Вересова, ранее судимого за призывы к экстремизму. Однако ранее представители закона не уточняли, каким уголовным делом связаны эти подозреваемые.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга "в любой момент".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Los Angeles Times, Demonracer, Питер ТВ