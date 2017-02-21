Задержан 17-летний стрелок по прохожим на Лесном проспекте

Задержанный сообщил, что "очень хотел опробовать светошумовой пистолет".

Полицейские Выборгского района задержали стрелка по прохожим. Об этом 23 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района 21 июня обратился 55-летний горожанин и сообщил, что утром у дома 6 по Лесному проспекту его обстрелял неизвестный в автомобиле, после чего скрылся. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

У дома 13 по улице Седова 22 июня наряд Госавтоинспекции остановил машину GWM TANK 500 под управлением 34-летнего водителя. Он заявил, что сдавал автомобиль по договору аренды 20-летнему петербуржцу.

Правоохранители установили, что выстрел из машины произвел 17-летний пассажир – учащийся второго курса колледжа. В тот же день у дома 14 по Тихорецкому проспекту молодого человека задержали. У него изъяли стартовый сигнальный пистолет Kurs G-17.

Задержанный сообщил, что "очень хотел опробовать светошумовой пистолет".

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Фото: Piter.TV