Полицейские ищут стрелявшего в воздух на свадьбе в Приморском районе Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают гостя свадебной церемонии, который стрелял в воздух в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района днем 22 июня обратился прохожий, ставший очевидцем того, как возле ЗАГСа в доме 5 по Стародеревенской улице один из гостей свадебной церемонии выстрелил в воздух, предположительно, из газового пистолета. После этого мужчина сел в автомобиль "ВАЗ-2110" и уехал.

Полиция приняла меры к установлению и задержанию стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на КАД.

Фото: Piter.TV