Санитар больницы подозревается в ограблении женщины в Парголово

Потерпевшая обратилась в полицию через два дня после происшествия.

Полиция задержала мужчину, который 28 февраля напал на жительницу Парголово и силой отобрал у нее мобильный телефон. Подозреваемым оказался санитар одного из медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 9 часов утра у дома №20/1 по Толубеевскому проезду. Преступник отобрал у 31-летней женщины телефон стоимостью 5 тыс. рублей и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 45-летний санитар. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что следователи возбудили уголовное дело после наезда на полицейского в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV