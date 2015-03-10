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Следователи возбудили уголовное дело после наезда на полицейского в Красносельском районе
Сегодня, 9:06
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Следователи возбудили уголовное дело после наезда на полицейского в Красносельском районе

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Полицейский серьезно не пострадал, после осмотра медиков продолжил работу.

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Речь идет об инциденте, в котором водитель "Лады" наехал на инспектора патрульной-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемого задержали. Напомним, 1 марта полицейские попробовали остановить машину у дома 10 по улице Бронетанковой. Водитель остановился, но, когда к нему подошел инспектор, мужчина за рулем наехал на него и попытался скрыться. Позже выяснилось, что 33-летний граждан был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейскому оказали медицинскую помощь, он находился в удовлетворительном состоянии и продолжил нести службу. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: наезд на полицейского, полиция, применение насилия, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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