Следователи возбудили уголовное дело после наезда на полицейского в Красносельском районе

Полицейский серьезно не пострадал, после осмотра медиков продолжил работу.

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Речь идет об инциденте, в котором водитель "Лады" наехал на инспектора патрульной-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемого задержали. Напомним, 1 марта полицейские попробовали остановить машину у дома 10 по улице Бронетанковой. Водитель остановился, но, когда к нему подошел инспектор, мужчина за рулем наехал на него и попытался скрыться. Позже выяснилось, что 33-летний граждан был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейскому оказали медицинскую помощь, он находился в удовлетворительном состоянии и продолжил нести службу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области