Пьяный водитель наехал на инспектора полиции в Петербурге и попытался скрыться

В одном из дворов проезд для машины удалось заблокировать.

Полиция поймала пьяного водителя, который наехал на правоохранителя в Красносельском районе вечером 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел у дома №10 по Бронетанковой улице. Наряд патрульно-постовой службы полиции потребовал водителя "Лады" остановиться, однако вместо этого он наехал на инспектора и продолжил движение. За нарушителем организовали погоню. Машину удалось остановить у дома №6 по Стрельнинскому шоссе. За рулем находился мужчина 1987-го года рождения, он был нетрезв. В отделе полиции на него составили ряд административных протоколов.

Полицейскому оказали медицинскую помощь, после чего он смог продолжить работу. Информацию о наезде на него передадут в следственные органы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 75-м отделе полиции Петербурга скончался задержанный.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО