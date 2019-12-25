В 75-м отделе полиции Петербурга скончался задержанный

В прошлую среду, 24 февраля, в 75 отделе полиции Невского района на проспекте Большевиков обнаружили тело 28-летнего петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Накануне, 23 февраля, мужчину задержали и доставили в отдел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Его поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц для ожидания заседания суда по привлечению его к административной ответственности за ранее совершённое правонарушение.
По предварительной информации, ночью мужчина почувствовал себя плохо: упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стал сердечный приступ.
В ведомстве проводится проверка.
Ранее мы писали, что фура с мороженым горела на трассе М-11 под Петербургом.
Фото: Piter.TV
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Видать по прежнему в России нет предела беспределу. Тоже наверное забрала запотевшие были. Странно, что не списали смерть молодого петербуржца на короновирус
Упал с кровати и так несколько раз. Менты-убийцы. Мало им посаженных коллег!?на чужих ошибках вообще не учатся?
Убийцы! Меня тоже чуть не задушили! 1,5 недели две пятерни ментовские на шее красовались! Им прав столько дали, что они совсем совсем ох...
Сегодня все умерают от сердечного приступа и только некоторые от побоев.
Жил парень сердце билось попал в милицию и помер .хотите жить обходите ментов стороной
Сегодня большинство умирает от коронавит=руса и сердечного приступа, и лишь очень немногие от побоев...
Обычное дело! Стоит ли удивляться!
Убили