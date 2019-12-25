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В 75-м отделе полиции Петербурга скончался задержанный
Вчера, 20:18
5307
smirenny

В 75-м отделе полиции Петербурга скончался задержанный

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Мужчину задержали за управление машиной без водительского удостоверения.

В прошлую среду, 24 февраля, в 75 отделе полиции Невского района на проспекте Большевиков обнаружили тело 28-летнего петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне, 23 февраля, мужчину задержали и доставили в отдел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Его поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц для ожидания заседания суда по привлечению его к административной ответственности за ранее совершённое правонарушение.

По предварительной информации, ночью мужчина почувствовал себя плохо: упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стал сердечный приступ. 

В ведомстве проводится проверка.

Ранее мы писали, что фура с мороженым горела на трассе М-11 под Петербургом. 

Фото: Piter.TV

Теги: 75 отдел полиции, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 8 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 9:38

Видать по прежнему в России нет предела беспределу. Тоже наверное забрала запотевшие были. Странно, что не списали смерть молодого петербуржца на короновирус

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Аноним
Вчера 23:26

Упал с кровати и так несколько раз. Менты-убийцы. Мало им посаженных коллег!?на чужих ошибках вообще не учатся? 

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Аноним
Сегодня 8:33

Убийцы! Меня тоже чуть не задушили! 1,5 недели две пятерни ментовские на шее красовались! Им прав столько дали, что они совсем совсем ох...

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Вчера 23:59

Сегодня все умерают от сердечного приступа и только некоторые от побоев.

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Аноним
Вчера 21:21

Жил парень сердце билось попал в милицию и помер .хотите жить обходите ментов стороной 

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Аноним
Сегодня 0:01

Сегодня большинство умирает от коронавит=руса и сердечного приступа, и лишь очень немногие от побоев...

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Аноним
Вчера 22:44

Обычное дело! Стоит ли удивляться! 

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Вчера 23:29

Убили

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