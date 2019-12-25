В 75-м отделе полиции Петербурга скончался задержанный

Мужчину задержали за управление машиной без водительского удостоверения.

В прошлую среду, 24 февраля, в 75 отделе полиции Невского района на проспекте Большевиков обнаружили тело 28-летнего петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне, 23 февраля, мужчину задержали и доставили в отдел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Его поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц для ожидания заседания суда по привлечению его к административной ответственности за ранее совершённое правонарушение.

По предварительной информации, ночью мужчина почувствовал себя плохо: упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стал сердечный приступ.

В ведомстве проводится проверка.

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Фото: Piter.TV