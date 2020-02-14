Чиновника подозревают в превышении полномочий.

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки. Об этом сообщили представители регионального управления следственного комитета. Александр Шамсудинов подозревается в превышении должностных полномочий.

Главу Листвянского МО поймали на территории Иркутской области. Ранее чиновник незаконно выдал разрешение на строительство в экологической зоне Байкала. Документ позволил китайским бизнесменам создать на участке трехэтажную гостиницу.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала.