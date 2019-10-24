В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала

СК проверит эффективность расходования средств на очистку Байкала. С таким требованием выступили депутаты Государственной Думы. Об этом сообщили "Известия", которые ссылаются на имеющийся у них документ.
По словам председателя комитета по экологии Владимира Бурматова, на эту статью выделено 6 млрд рублей.
Не сделано не просто ничего - результат вообще отрицательный
возмущен политик
Подобную ситуацию спикер назвал "вопиющей", Он требует разобраться с виновными, которые нанесли государству ущерб в особо крупном размере. Следственный комитет России организует проверку по статьям за халатность, присвоении и растрате, а также мошенничеству.
Напомним, что средства направлялись из федерального бюджета в рамках целевой программы. Проект "Охрана озера Байкал и соцэкономразвития природной территории" рассчитан на 2012-2020 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минприроды может разрешить РЖД вырубить 8-10 тысяч га леса на Байкале.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Newsflare, Alex Drone
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