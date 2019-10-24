В Госдуме попросили проверить расходование средств на очистку Байкала

Чиновники просят следователей понять, куда ушли государственные деньги.

СК проверит эффективность расходования средств на очистку Байкала. С таким требованием выступили депутаты Государственной Думы. Об этом сообщили "Известия", которые ссылаются на имеющийся у них документ.

По словам председателя комитета по экологии Владимира Бурматова, на эту статью выделено 6 млрд рублей.

Не сделано не просто ничего - результат вообще отрицательный возмущен политик

Подобную ситуацию спикер назвал "вопиющей", Он требует разобраться с виновными, которые нанесли государству ущерб в особо крупном размере. Следственный комитет России организует проверку по статьям за халатность, присвоении и растрате, а также мошенничеству.

Напомним, что средства направлялись из федерального бюджета в рамках целевой программы. Проект "Охрана озера Байкал и соцэкономразвития природной территории" рассчитан на 2012-2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минприроды может разрешить РЖД вырубить 8-10 тысяч га леса на Байкале.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Newsflare, Alex Drone