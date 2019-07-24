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Минприроды может разрешить РЖД вырубить 8-10 тысяч га леса на Байкале

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Это нужно для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Минприроды подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал". Данные поправки позволят РЖД вырубить лет в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это необходимо для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил РБК.

Разрешение может быть получено до 2024 года, если не будут найдены альтернативные варианты размещения инфраструктуры. Эксперты "INFOLine-Аналитики" отметили, что потребуется вырубить 8-10 тысяч гектаров леса вдоль путей.

Там разместятся станции, и расширится путь на отдельных участках. 

Ранее стилист Сергей Зверев убирал мусор на берегу Байкала.

Видео: YouTube/ Eugene Green

Теги: байкал, байкало-амурская магистраль, ржд, транссибирская магистраль
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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