Минприроды может разрешить РЖД вырубить 8-10 тысяч га леса на Байкале

Это нужно для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Минприроды подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал". Данные поправки позволят РЖД вырубить лет в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это необходимо для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщил РБК.

Разрешение может быть получено до 2024 года, если не будут найдены альтернативные варианты размещения инфраструктуры. Эксперты "INFOLine-Аналитики" отметили, что потребуется вырубить 8-10 тысяч гектаров леса вдоль путей.

Там разместятся станции, и расширится путь на отдельных участках.

Ранее стилист Сергей Зверев убирал мусор на берегу Байкала.

Видео: YouTube/ Eugene Green