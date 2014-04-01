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Задержан председатель комитета Ярославской областной думы
Сегодня, 14:09
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Задержан председатель комитета Ярославской областной думы

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В ТАСС уточнили, что речь идет о Романе Фомичеве.

Задержан председатель комитета Ярославской областной думы. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах. В полиции уточнили, что пойман депутат от политической партии "Единая Россия" Роман Фомичев.

Роман Фомичев задержан.

источник информационного агентства

В настоящее время неизвестно по какой статье задержан местный парламентарий. Фомичев управляет комитетом региональной думы по экономической политике, предпринимательству, промышленности и инвестициям. Он также представляет поддержку малому и среднему бизнесу в "Опоре России". На место депутата он избирался два раза.

В Москве задержан директор департамента Минпромторга.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, областная дума, роман фомичев, ярославская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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