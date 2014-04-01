Задержан председатель комитета Ярославской областной думы. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах. В полиции уточнили, что пойман депутат от политической партии "Единая Россия" Роман Фомичев.
Роман Фомичев задержан.
источник информационного агентства
В настоящее время неизвестно по какой статье задержан местный парламентарий. Фомичев управляет комитетом региональной думы по экономической политике, предпринимательству, промышленности и инвестициям. Он также представляет поддержку малому и среднему бизнесу в "Опоре России". На место депутата он избирался два раза.
В Москве задержан директор департамента Минпромторга.
Фото: Piter.tv
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