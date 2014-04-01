В Москве задержан директор департамента Минпромторга

Павла Серватинского подозревают в превышении должностных полномочий.

Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский задержан правоохранительными органами делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Известно, что Серватинского задержали при поддержке ФСБ.

Он подозревается в превышении должностных полномочий. После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. собеседник ТАСС

В Министерстве промышленной торговли подтвердили, что ведомство сейчас оказывает содействие следствию и предоставляет всю необходимую информацию.

Ранее в Алтайском крае задержали представителя губернатора в региональном парламенте.

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