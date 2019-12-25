Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на Выборгском шоссе

В результате столкновения машин погибла пассажирка одного из авто.

В двенадцатом часу ночи в среду, 25 ноября, у дома №393 по Выборгскому шоссе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, выезжающий с дворовой территории "Киа Рио" не уступил движущемуся по главной дороге "Форду Фокус", и машины столкнулись.

Известно, что за рулем "Киа" был 35-летний мужчина, "Фордом" управлял 28-летний автомобилист. В результате аварии 35-летняя пассажирка первой иномарки скончалась на месте столкновения автомобилей, а водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека). После оказания медпомощи виновника аварии задержали.

Видео: авария на перекрестке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев.

Фото: Георгий Соколов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"