Видео: авария на перекрестке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев

Столкнулись кроссовер и седан.

В среду, 25 ноября, на перекрестке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Редакция Piter.TV получила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. Видно, как водитель кроссовера выехал на перекресток, чтобы повернуть налево в тот момент, когда у встречного потока горел "зеленый", а затем "желтый". Водитель седана на большой скорости влетел в кроссовер.

Очевидцы сообщили, что к месту прибыла реанимация. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что автомобиль въехал в ограждение офиса Ангелы Меркель.

Видео: Piter.TV